Real Madrid, 87. dakikada geri döndü!

İspanya La Liga'da 15. hafta mücadelesinde Real Madrid, konuk ettiği Sevilla'yı 2-1 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid, 87. dakikada geri döndü!
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29 Kasım 2021 00:55
İspanya La Liga'da 15. hafta karşılaşmasında Real Madrid, Sevilla'yı ağırladı.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Karim Benzema ve 87. dakikada Vinicius Junior kaydetti. Sevilla'nın tek sayısı ise 12. dakikada Mir'den geldi.

Bu sonucun ardından Real Madrid, üst üste 4. galibiyetini aldı ve 33 puanla liderliğini sürdürdü. Ligdeki 2. mağlubiyetini alan Sevilla ise 28 puanla 4. sırada yer aldı.

Real Madrid, gelecek hafta Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Sevilla ise Villarreal'i ağırlayacak.


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