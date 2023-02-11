Rasmus Ankersen: 'Tüm kalbimizle halkın yanındayız'

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketlerinin ardından afet bölgelerine yapılan yardımlar tüm hızıyla sürürken, sarı-kırmızılıların Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen, Türk halkına mesaj gönderdi.



Büyük bir dayanışmanın olduğunu ifade eden Ankersen, "En derin üzüntülerimi ve başsalığı dileklerimi tüm Türk halkıyla, depremden etkilenen hersekle paylaşmak isterim. Göztepe olarak kamu kurumları ve taraftarımızla gereken desteği veriyoruz. Tüm kalbmizle ve desteğimizle Türk halkının yanındayız. Bu zor günleri dayanışma içinde hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.



Depremzedeler için Gürsel Aksel Stadı'nda oluşturulan yardım noktasına herkesin büyük bir özveriyle ilgi gösterdiğine değinen Rasmus Ankersen, "Taraftarlarımıza ve İzmirlilere göstermiş oldukları dayanışma için çok teşekkür ediyorum. Gürsel Aksel Stadımız bu dayanışmanın ve toplanan ürünlerin deprem merkezine gönderilmesi için önemlir bir merkez oldu. Kulüp yönetimimiz, A takım oyuncularımız, teknik ekibimiz, kulüp personelimiz, akademideki oyuncularımız ve taraftarımız yardım merkezimizi ziyaret etti. Birçok tırla gıda ve ihtiyaç maddesinin bölgeye ulaşılması sağlandı. Yardımlarımız tüm hızıyla sürecektir" dedi.



Göztepe'de yabancı futbolculardan Loue Bayere Junior, Michee Ngalina ve Kenneth Obinna Mamah da stattaki yardım merkezini ziyaret etti.





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