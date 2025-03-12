Rasim Zaimoğlu: 'Osimhen için kampanya başlatın'

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi ve geçmiş dönemlerde Türkiye Futbol Federasyonu'nda yöneticilik yapan Rasim Zaimoğlu, Mart ayı olağan Divan Kurulu toplantısında konuştu.
Zaimoğlu, "Eray Yazgan kardeşimizi izledim, gurur duydum. Güzel bir konuşma yaptı TV'de. Bir tek hata yaptı, keşke onu da yapmasaydı. Bizim derbi maçımıza yabancı hakem atandı. Kupada da rakibimizle eşleştik. O maça yabancı hakem atanması konusunda ısrarcı olmamız gerekirken Sayın Yazgan 'Yerli yabancı olsun fark etmez' dedi. Bu şekilde konuşmasa daha iyi olurdu. Milyonlarca Galatasaraylı, eşit şartları bekliyor. Ne yapıldıysa aynısının orada uygulanmasını bekliyor. Diğer rakiplerimizle yapacağımız maçları, onların aralarındaki maçları yabancı hakem uygulanmasını istemeli. Dünyanın en ileri 5 liginden kariyerli hakemlerin getirilmesiyle oluşacak şekilde uygulanması. Kendi hakemini tut getir, burada uygulat. Topuyla tüfeğiyle gel Galatasaray stadına galip gelmek için gel. Geri geri dön git 1 puanla." diyerek yabancı hakem eleştirisini dile getirdi.
"RAKİBİMİZ BİR TAKIM TUŞLARA BASMAYA BAŞLADI"
Fenerbahçe'yi ve Ali Koç'u da hedef alan Zaimoğlu, "Fenerbahçe'nin eski başkanı Emin Cankurtaran Ağabey 'Maç sahada kazanılmaz' dedi bana, 'Nerede kazanılır ağabey?' dedim. 'Masada oynanır maç' dedi. Bu hikayeleri bazı arkadaşlar çok iyi dinlemiş. 10 senedir şampiyon olamayınca, 7 sene başında olduğun camiayı şampiyon yapamayınca bir takım tuşlara basmaya başladılar. Baştaki en büyük tuş tabii TFF. Ben TFF'de bulunduğum zaman Galatasaray'ı temsilen 5-6 kişiydik. Özkan Olcay ağabeyimiz, Mehmet Ağar bey vardı, Oğuz Çarmıklı ve ben vardım. Şimdi 1 kişiyle temsil ediliyoruz federasyonda. Çok zayıfız. Maalesef her türlü şeyi anahtarı karşı tarafa vermiş. Karşı tarafta da öyle bir şey var ki başarılı olamamış, ne yapacağını şaşırmış, zamanında her istediğini elde etmiş bir ekip var. TV kanallarında bas bas bağıran, ağlayan yanındaki kişiler var. Buna dikkat edelim. Biz masa oyunlarına karşı kendimizi savunalım." ifadelerini kullandı.
"BİR HAKEM GELMİŞ, TETİKÇİ"
Zaimoğlu, "Biz bunu sahada halletmek zorundayız. Saha dışında hiçbir şekilde eşitlik yok. Her türlü şekilde maalesef çok kötü durumdayız. Sayın Hocam söyledi ama bir tek şey unuttu, en son Alanya maçını hep beraber izledik. Bir hakem verilmiş, tamamen tetikçi, böyle bir şey olamaz. Galatasaray birinci yarı kötü oynadı ama ikinci yarı muhteşem oynadı. Hakem triosu öyle bir tetikçilikle gelmiş ki 7 tane sarı kart gösterdi. Koridorda kalecimize kırmızı kart göstermiş. Böyle bir şey olabilir mi! Sayın Yazgan anlattı, dinledim. Şimdiye kadar verilen verilmeyen penaltılar. Fenerbahçe'nin aleyhine sıfır penaltı. Hiç yok, yapmıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi! Böyle eşitsiz şartlarda, masada oynanan oyunlarla elde etmeye çalışan rakibe karşı kenetlenmeliyiz. Birlik beraberlik içinde olmalıyız." açıklamasını yaptı.
"OSIMHEN İÇİN KAMPANYA BAŞLATALIM"
Osimhen'in bonservisinin alınması için kampanya başlatılmasını isteyen Rasim Zaimoğlu, "Dünyada benzeri yok. 35 milyon Galatasaray taraftarı var, herkes 1 dolar ödese 35 milyon dolar eder. 2 dolar ödese, 70 milyon dolar eder. Arkadaşlar bir kampanya başlatalım. 100 bin dolar ödeyecek taraftarlarımız var. Ne yapıp edelim Osimhen'i tutalım." çağrısında bulundu.
Zaimoğlu, "Eray Yazgan kardeşimizi izledim, gurur duydum. Güzel bir konuşma yaptı TV'de. Bir tek hata yaptı, keşke onu da yapmasaydı. Bizim derbi maçımıza yabancı hakem atandı. Kupada da rakibimizle eşleştik. O maça yabancı hakem atanması konusunda ısrarcı olmamız gerekirken Sayın Yazgan 'Yerli yabancı olsun fark etmez' dedi. Bu şekilde konuşmasa daha iyi olurdu. Milyonlarca Galatasaraylı, eşit şartları bekliyor. Ne yapıldıysa aynısının orada uygulanmasını bekliyor. Diğer rakiplerimizle yapacağımız maçları, onların aralarındaki maçları yabancı hakem uygulanmasını istemeli. Dünyanın en ileri 5 liginden kariyerli hakemlerin getirilmesiyle oluşacak şekilde uygulanması. Kendi hakemini tut getir, burada uygulat. Topuyla tüfeğiyle gel Galatasaray stadına galip gelmek için gel. Geri geri dön git 1 puanla." diyerek yabancı hakem eleştirisini dile getirdi.
"RAKİBİMİZ BİR TAKIM TUŞLARA BASMAYA BAŞLADI"
Fenerbahçe'yi ve Ali Koç'u da hedef alan Zaimoğlu, "Fenerbahçe'nin eski başkanı Emin Cankurtaran Ağabey 'Maç sahada kazanılmaz' dedi bana, 'Nerede kazanılır ağabey?' dedim. 'Masada oynanır maç' dedi. Bu hikayeleri bazı arkadaşlar çok iyi dinlemiş. 10 senedir şampiyon olamayınca, 7 sene başında olduğun camiayı şampiyon yapamayınca bir takım tuşlara basmaya başladılar. Baştaki en büyük tuş tabii TFF. Ben TFF'de bulunduğum zaman Galatasaray'ı temsilen 5-6 kişiydik. Özkan Olcay ağabeyimiz, Mehmet Ağar bey vardı, Oğuz Çarmıklı ve ben vardım. Şimdi 1 kişiyle temsil ediliyoruz federasyonda. Çok zayıfız. Maalesef her türlü şeyi anahtarı karşı tarafa vermiş. Karşı tarafta da öyle bir şey var ki başarılı olamamış, ne yapacağını şaşırmış, zamanında her istediğini elde etmiş bir ekip var. TV kanallarında bas bas bağıran, ağlayan yanındaki kişiler var. Buna dikkat edelim. Biz masa oyunlarına karşı kendimizi savunalım." ifadelerini kullandı.
"BİR HAKEM GELMİŞ, TETİKÇİ"
Zaimoğlu, "Biz bunu sahada halletmek zorundayız. Saha dışında hiçbir şekilde eşitlik yok. Her türlü şekilde maalesef çok kötü durumdayız. Sayın Hocam söyledi ama bir tek şey unuttu, en son Alanya maçını hep beraber izledik. Bir hakem verilmiş, tamamen tetikçi, böyle bir şey olamaz. Galatasaray birinci yarı kötü oynadı ama ikinci yarı muhteşem oynadı. Hakem triosu öyle bir tetikçilikle gelmiş ki 7 tane sarı kart gösterdi. Koridorda kalecimize kırmızı kart göstermiş. Böyle bir şey olabilir mi! Sayın Yazgan anlattı, dinledim. Şimdiye kadar verilen verilmeyen penaltılar. Fenerbahçe'nin aleyhine sıfır penaltı. Hiç yok, yapmıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi! Böyle eşitsiz şartlarda, masada oynanan oyunlarla elde etmeye çalışan rakibe karşı kenetlenmeliyiz. Birlik beraberlik içinde olmalıyız." açıklamasını yaptı.
"OSIMHEN İÇİN KAMPANYA BAŞLATALIM"
Osimhen'in bonservisinin alınması için kampanya başlatılmasını isteyen Rasim Zaimoğlu, "Dünyada benzeri yok. 35 milyon Galatasaray taraftarı var, herkes 1 dolar ödese 35 milyon dolar eder. 2 dolar ödese, 70 milyon dolar eder. Arkadaşlar bir kampanya başlatalım. 100 bin dolar ödeyecek taraftarlarımız var. Ne yapıp edelim Osimhen'i tutalım." çağrısında bulundu.
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