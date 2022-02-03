Rangnick'ten Greenwood açıklaması!

Manchester United teknik direktörü Ralf Rangnick, son dönemlerde çeşitli suçlarla yargılanan Greenwood ile ilgili açıklamalarda bulundu.



"FUTBOLCULAR DA İNSAN"



Rangnick yaptığı açıklamada, "İyi ve düzenli bir antrenman haftası geçirdik. Bugünü sayarsak beş seans yaptık. Elbette Greenwood'la olan durum takımda tartışma konusu oldu ancak oyuncular da insan." ifadelerini kullandı.



Daha önce 20 yaşındaki futbolcu tecavüz, cinsel şiddet ve ölüm tehditleri şüphesiyle tutuklanmış ve kefaletle serbest bırakılmıştı. Ancak buna rağmen Manchester United oyuncuyu henüz kadroya almadı.





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