Stefan Kuntz'un yeni adresi netleşiyor!

Almanya Bundesliga II ekiplerinden Hamburg, Stefan Kuntz ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Stefan Kuntz'un yeni adresi netleşiyor!
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21 Mayıs 2024 16:56
A Milli Futbol Takımı'ndan geçtiğimiz ekim ayında ayrılan Stefan Kuntz'un yeni adresi netlik kazanıyor.

Sky'da yer alan habere göre, Bundesliga II ekiplerinden Hamburg, Kuntz ile anlaşma sağladı.

Hamburg'un Jonas Boldt'un sözleşmesini feshedeceği belirtildi. Boldt'un sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Kuntz ile anlaşmanın resmiyete dökülmesi bekleniyor.

2021-2023 arası dönemde A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Kuntz, ay-yıldızlı ekipte 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

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