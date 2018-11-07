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Ralli bitti, futbola geri dönüyor!

Dakar rallisi tutkusu için teknik direktörlük kariyerine ara veren Andre Villas-Boas, gelecek sezon futbola geri döneceğini duyurdu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ralli bitti, futbola geri dönüyor!
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07 Kasım 2018 16:48
Kariyerinde Porto, Chelsea ve Tottenham gibi takımları çalıştıran ancak geçen sezon Dakar rallisi yapmak için futbol kariyerine ara veren Andre Villas-Boas, futbola geri döneceğini açıkladı.

Portekizli teknik direktör, ''Ralli benim büyük bir tutkumdu. Futbol dışında en sevdiğim şey motor sporları. O yüzden ara vermiştim. Uzun bir süredir Porto'da kalıyorum. Futboldan uzak eğlenceli vakit geçirdim. Artık gelecek sezon futbola dönmek için hazırım.'' sözlerini kullandı.

''ALMANCA ÖĞRENİYORUM, İŞİME YARAYABİLİR''

Almanca öğrenmeye başladığını belirten 41 yaşındaki teknik adam, ''Çin ve Rusya'da dili öğrenmemiştim. Ama Almanya, önemli bir pazar ve gelecekte Almanca bilmek işime yarayabilir. Portekizce, İtalyanca, Fransızca, İngilizce ve birazda Rusça biliyorum. Şimdi de Almanca öğreniyorum.'' şekline konuştu.

Villas-Boas, futbola ara vermeden önce son olarak Çin'de Shangai SIPG takımını çalıştırıyordu.

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