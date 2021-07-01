Ralf Rangnick, Lokomotiv Moskova yolunda

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında adı geçen, sarı-lacivertli taraftarların bir bölümün istediği isimlerden olan Ralf Rangnick için flaş bir iddia gündeme geldi.



Son olarak Leipzig'de sportif direktörlük yapan Ralf Rangnick'e Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova talip oldu. Nisan ayında Moskova'ya giden ve takımın maçlarını izleyen 63 yaşındaki Alman futbol adamının, Rus ekibiyle büyük oranda anlaştığı ortaya çıktı. Rus basını, resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılacağını duyurdu.



Bu arada kısa bir süre önce Ralf Rangnick'in, yıllık 3,5 milyon euro maaşın yanı sıra üç yardımcı istediği duyuruldu. Yardımcılarla birlikte dört kişinin maliyetinin, Lokomotiv Moskova'ya 4,5 milyon euro olacağı öne sürüldü.







