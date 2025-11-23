Rafa Silva, maç kadrosunda yok!

Beşiktaş'ta antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva, Samsunspor maçında kadroda yer almadı.
Siyah-beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın, idmanlara çıkmayan ve süreci krize dönüşen Portekizli futbolcuyu, Samsunspor karşısında maç kadrosuna dahil etmedi.
beIN Sports'un haberine göre, Rafa Silva, ağrıları devam ettiği için maç kadrosunda yer almıyor.
Beşiktaş'ın Samsunspor karşısında ilk 11'i:
