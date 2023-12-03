Radja Nainggolan'nın yeni adresi şaşırttı!

Son olarak İtalya'nın Spal ekibinde forma giyen Radja Nainggolan, Endonezya ekibi Bhayangkara'ya transfer oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Radja Nainggolan'nın yeni adresi şaşırttı!
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03 Aralık 2023 13:59
Son olarak İtalya'nın Spal ekibinde forma giyen Radja Nainggolan'ın yeni adresi belli oldu.

Endonezya ekibi Bhayangkara, 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Bhayangkara, Nainggolan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son olarak Spal forması giyen Belçikalı oyuncu, Roma, Inter, Cagliari gibi önemli takımların formasını giydi.

Tecrübeli orta saha kariyeri boyunca tüm takımlarla 595 maça çıktı. 67 gol ve 57 asistlik performans sergiledi.

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