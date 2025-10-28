28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Radja Nainggolan: "Martinez çok kötü bir teknik direktör"

Lokeren forması giyen 37 yaşındaki Radja Nainggolan, Belçika Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı Roberto Martinez'in çok kötü bir teknik direktör olduğunu söyledi.

calendar 28 Ekim 2025 15:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Lokeren forması giyen 37 yaşındaki Radja Nainggolan, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Nainggolan, Belçika Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı teknik direktörler Marc Wilmots ve Roberto Martinez için dikkat çeken sözler sarf etti.

37 yaşındaki deneyimli futbolcu, "Kariyerim göz önüne alındığında, yeterince etkili olamadı. Bunu biliyorum, dürüstüm ama bunun sebebi yalnızca benim seçimlerim değildi. Marc Wilmots, en iyi oyunculardan biri olmama rağmen EURO2016'da beni oynatmadı. Sonra Martinez de sebepsiz yere kadrodan çıkardı. Martinez'in argümanları hala bana mantıklı gelmiyor. Bence Martinez çok kötü bir teknik direktör ve futboldan anlamıyor." dedi.

Şu anda Portekiz Milli Takımı'nda görev yapan Martinez ile ilgili eleştirilerine devam eden Nainggolan, "Onu iyi bir teknik direktör olarak görenler futboldan hiç anlamıyor! İyi bir teknik direktör, takıma fikir verir. Martinez yönetiminde Belçika'da hiç böyle bir şey olmadı. Çözüm; Kevin De Bruyne, Eden Hazard ve Romelu Lukaku'nun bireysel becerileri sayesinde geldi." diye konuştu.

Nainggolan, "Belçika, en azından bir kez iyi bir teknik direktöre yatırım yapsaydı kupalar kazanabilirdi." sözlerini sarf etti.

Belçika Milli Takımı'nda 30 maça çıkan deneyimli futbolcu, 6 kez gol sevinci yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.