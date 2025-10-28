Radja Nainggolan: 'Martinez çok kötü bir teknik direktör'

Lokeren forması giyen 37 yaşındaki Radja Nainggolan, çarpıcı açıklamalara imza attı.



Nainggolan, Belçika Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı teknik direktörler Marc Wilmots ve Roberto Martinez için dikkat çeken sözler sarf etti.



37 yaşındaki deneyimli futbolcu, "Kariyerim göz önüne alındığında, yeterince etkili olamadı. Bunu biliyorum, dürüstüm ama bunun sebebi yalnızca benim seçimlerim değildi. Marc Wilmots, en iyi oyunculardan biri olmama rağmen EURO2016'da beni oynatmadı. Sonra Martinez de sebepsiz yere kadrodan çıkardı. Martinez'in argümanları hala bana mantıklı gelmiyor. Bence Martinez çok kötü bir teknik direktör ve futboldan anlamıyor." dedi.



Şu anda Portekiz Milli Takımı'nda görev yapan Martinez ile ilgili eleştirilerine devam eden Nainggolan, "Onu iyi bir teknik direktör olarak görenler futboldan hiç anlamıyor! İyi bir teknik direktör, takıma fikir verir. Martinez yönetiminde Belçika'da hiç böyle bir şey olmadı. Çözüm; Kevin De Bruyne, Eden Hazard ve Romelu Lukaku'nun bireysel becerileri sayesinde geldi." diye konuştu.



Nainggolan, "Belçika, en azından bir kez iyi bir teknik direktöre yatırım yapsaydı kupalar kazanabilirdi." sözlerini sarf etti.



Belçika Milli Takımı'nda 30 maça çıkan deneyimli futbolcu, 6 kez gol sevinci yaşadı.



