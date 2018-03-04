Quaresma: 'Olay tamamen kurgu! Tüm Türkiye gördü'

Fenerbahçe ile perşembe akşamı Vodafone Park'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Ricardo Quaresma için Beşiktaş Yönetimi tüm hukuksal imkanlarını seferber etti.Josef de Souza'nın da 52. dakikada Portekizli oyuncuya açık bir müdahalede bulunması nedeniyle tüm yaşananları dosya haline getirecek olan siyah-beyazlı yöneticiler cezaların görüntülerin izlenerek verilmesini istiyor. Görüntülerde iki takımdan herkesin yer aldığını belirten yöneticiler adil bir karar vermek için bundan daha açık bir delil olamayacağını dile getirdi. Siyah-beyazlıların bu konudaki talebini PFDK'ya ilettiği ifade edildi.Ricardo Quaresma'nın savunmasını alan Beşiktaş Yönetimi'nin yaşananlar nedeniyle bu oyuncuya sitem ettiği öğrenildi. Portekizli oyuncunun ise kendisini savunduğu ve ağır tahrik altında kaldığına vurgu yaptığı aktarıldı.Herkesin sahada yaşananları izlediğini belirten Quaresma'nın, "Olanları siz de net şekilde gördünüz. Herkes üzerime oynadı. Hep beni tahrik etmeye çalıştılar. Her maçta bunlar oluyor. Olay tamamen kurgu. Tüm Türkiye görüntüleri gördü. Tamamen tahrik var. Kırmızı kart görmeyi istemezdim fakat beni sürekli buna zorladılar" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.Bu arada geride kalan dönemlerde bazı disiplinsiz davranışları gerekçesiyle Ricardo Quaresma'ya para cezası kesen Beşiktaş Yönetimi'nin bu kez ağır tahrik nedeniyle Portekizli oyuncuya yeni bir ceza vermeye soğuk baktığı vurgulandı.Beşiktaş'ın 4 maçlık zorlu sürecinde kartlar adeta havada uçuştu. Siyah-beyazlılar son 4 maçta 15 sarı kart, 2 de kırmızı kart gördü. Fenerbahçe maçında Quaresma ve Bayern Münih karşısında Vida kırmızıyla atılan isimler oldu. Oldukça sert ve yıpratıcı geçen bu süreçte siyah-beyazlılar hem hakem kararları hem de rakiplerle yaşanan sıkıntılar nedeniyle zorlandı