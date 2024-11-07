UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde Bodo/Glimt ile Qarabağ karşı karşıya geldi. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Qarabağ 2-1'lik skorla kazandı.



Azerbaycan temsilcisi Qarabağ, 22. dakikada Tural Bayramov ile öne geçti. Bodo, 41. dakikada Patrick Berg ile eşitliği sağladı.



Qarabağ'a zaferi getiren golü 69. dakikada Abdellah Zoubir kaydetti.



Bu galibiyetin ardından Qarabağ, ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi. Bodo/Glimt ise ilk yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.



Qarabağ, gelecek hafta Olimpik Lyon'u ağırlayacak. Bodo/Glimt ise Manchester United deplasmanına gidecek.



