Pukki inanılmaz kaçırdı, sonra çok klas attı

Norwich City'nin, Wolverhampton ile oynadığı maça Teemu Pukki damga vurdu. 32 yaşındaki futbolcu, birçok fısattan yararlanamazken, sonunda çok klas bir gole imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Pukki inanılmaz kaçırdı, sonra çok klas attı
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16 Mayıs 2022 02:41
İngiltere Premier Lig'de Norwich City, Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Ligin 37. haftasındaki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmaya damga vuran isim ise Norwich City'den Teemu Pukki oldu. Tecrübeli futbolcu birçok fırsattan yararlanamazken, 37. dakikada takımını öne geçiren golü çok şık bir şekilde attı.

Wolves'in bu gole cevabı ise 55. dakikada Rayan Ait Nouri'den geldi.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:


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