İŞTE MAÇIN ÖZETİ:



İngiltere Premier Lig'de Norwich City, Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Ligin 37. haftasındaki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.Karşılaşmaya damga vuran isim ise Norwich City'den Teemu Pukki oldu. Tecrübeli futbolcu birçok fırsattan yararlanamazken, 37. dakikada takımını öne geçiren golü çok şık bir şekilde attı.Wolves'in bu gole cevabı ise 55. dakikada Rayan Ait Nouri'den geldi.