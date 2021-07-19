PSV - Galatasaray maçı oranları belli oldu

PSV Eindhoven ile Galatasaray arasında oynanacak maçın oranları belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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PSV - Galatasaray maçı oranları belli oldu
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19 Temmuz 2021 16:09
iddaa'da UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda oynanacak PSV Eindhoven-Galatasaray karşılaşmasının oranları belli oldu.

21 Temmuz Çarşamba günü saat 22:00'de Hollanda'nın Eindhoven şehrindeki Philips Stadyumu'nda oynanacak ikinci ön eleme turu ilk maçında Galatasaray'ın galibiyetine 3.50 oran, PSV'nin galibiyetini 1.53 oran, beraberliğe ise 3.35 oran verildi.

'Hangi Yarıda Daha Fazla Gol Olur' gibi birçok bahis seçeneğinin olduğu PSV Eindhoven-Galatasaray maçının 2,5 alt oranı 1.73, 2,5 üst oranı ise 1.60 olarak belirlendi.


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