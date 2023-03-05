PSV'den Patrick van Aanholt kararı

Galatasaray'dan Hollanda devi PSV'ye kiralanan Patrick van Aanholt için son karar verildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSV'den Patrick van Aanholt kararı
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05 Mart 2023 18:25
Galatasaray'da yabancı sınırı ve düşük performansı sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Patrick van Aanholt'da yeni gelişme yaşandı.

Hollanda basınında yer alan habere göre; PSV'nin Eintracht Frankfurt'a kiraladığı sol bek Philipp Max, Eindhoven'a geri dönmeyecek.

Frankfurt ile yapılan anlaşmaya göre Max'ın Alman ekibinde 6 resmi maça çıkması halinde oyuncuyu 2 milyon Euro'ya satın alma zorunluluğu vardı. Philipp bu sayıya ulaştı ve zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi.

PSV ise Galatasaray'dan kiraladığı Aanholt için kararını verdi.

Habere göre; Hollanda ekibi, tecrübeli sol beki gelecek sezon da kadrosunda tutmak istiyor.

Eindhoven'ın bonservisini almak istediği oyuncu için Galatasaray'ın sorun çıkarması beklenmiyor.

Aanholt, PSV'de oynadığı 9 maçta 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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