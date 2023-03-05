PSV'den Patrick van Aanholt kararı

Galatasaray'da yabancı sınırı ve düşük performansı sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Patrick van Aanholt'da yeni gelişme yaşandı.



Hollanda basınında yer alan habere göre; PSV'nin Eintracht Frankfurt'a kiraladığı sol bek Philipp Max, Eindhoven'a geri dönmeyecek.



Frankfurt ile yapılan anlaşmaya göre Max'ın Alman ekibinde 6 resmi maça çıkması halinde oyuncuyu 2 milyon Euro'ya satın alma zorunluluğu vardı. Philipp bu sayıya ulaştı ve zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi.



PSV ise Galatasaray'dan kiraladığı Aanholt için kararını verdi.



Habere göre; Hollanda ekibi, tecrübeli sol beki gelecek sezon da kadrosunda tutmak istiyor.



Eindhoven'ın bonservisini almak istediği oyuncu için Galatasaray'ın sorun çıkarması beklenmiyor.



Aanholt, PSV'de oynadığı 9 maçta 1 asist yapma başarısı gösterdi.





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