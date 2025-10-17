17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
1-3
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
3-1
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
0-2
17 Ekim
PSG-Strasbourg
3-3
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
1-2
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
0-3
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
2-1

PSG, sarsıldı ama yıkılmadı!

Fransa Ligue 1'in 8. hafta maçında PSG, sahasında Strasbourg ile 3-3 berabere kaldı.

calendar 17 Ekim 2025 23:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fransa Ligue 1'in 8. hafta maçında PSG, Strasbourg'u ağırladı.

Parc des Princes'de oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

PSG, 6. dakikada Bradley Barcola ile öne geçti. Strasbourg, 26. dakikada Joaquin Panichelli ile eşitliği yakaladı. 41. dakikada Diego Moreira'nın golüyle öne geçen Strasbourg, ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.

İkinci yarının hemen başında, 49. dakikada Joaquin Panichelli farkı ikiye çıkardı. 58. dakikada Gonçalo Ramos ile farkı bire indiren PSG, 79. dakikada Senny Mayulu'nun golüyle skora dengeyi getirdi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından PSG, puanını 17 yaptı. Strasbourg ise 16 puana yükseldi.

Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında PSG, Brest deplasmanına gidecek. Strasbourg, Lyon'a konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
