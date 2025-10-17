PSG, sarsıldı ama yıkılmadı!

Fransa Ligue 1'in 8. hafta maçında PSG, Strasbourg'u ağırladı.



Parc des Princes'de oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.



PSG, 6. dakikada Bradley Barcola ile öne geçti. Strasbourg, 26. dakikada Joaquin Panichelli ile eşitliği yakaladı. 41. dakikada Diego Moreira'nın golüyle öne geçen Strasbourg, ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.



İkinci yarının hemen başında, 49. dakikada Joaquin Panichelli farkı ikiye çıkardı. 58. dakikada Gonçalo Ramos ile farkı bire indiren PSG, 79. dakikada Senny Mayulu'nun golüyle skora dengeyi getirdi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.



Bu sonucun ardından PSG, puanını 17 yaptı. Strasbourg ise 16 puana yükseldi.



Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında PSG, Brest deplasmanına gidecek. Strasbourg, Lyon'a konuk olacak.



