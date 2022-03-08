PSG'de Real Madrid öncesi Mbappe şoku!

PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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PSG'de Real Madrid öncesi Mbappe şoku!
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07 Mart 2022 18:55
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Fransız futbolcu Kylian Mbappe, antrenmanda sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 9 Mart'ta UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen antrenmanda Mbappe'nin sol ayağına darbe aldığı belirtildi.

Oyuncunun tedavisine başlandığının ve tıbbı incelemenin güven verdiğinin ifade edildiği açıklamada, 24 saat içinde yeniden incelemenin yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, İspanyol futbolcu Sergio Ramos'un hafta sonuna kadar bireysel antrenmanlara devam edeceği aktarıldı.

Ander Herrera'nın bireysel antrenmanlarına ve tedavisine devam edildiği, takımla çalışmalara hafta sonu başlayacağı belirtildi.

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