Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final rövanş maçlarıyla devam edecek. Heyecan Tuttur'da yaşanacak.Paris Saint Germain, Almanya'da 3-2 yendiği Bayern Münih'i bu kez Fransa'da ağırlayacak. Chelsea ise 2-0 mağlup ettiği Porto, İngiltere'de ağırlayacak.Futbol tutkunları, iddaa keyfini Tuttur'da yaşayacak. Maç öncesinde ve karşılaşmalara oynanırken canlı olarak iki deva maça iddaa oynayabilirsiniz. Üstelik yeni üyelere özel 50 TL bonus fırsatı da var!Tuttur'da ilk 3 kuponunun kupon bedelleri toplamı kadar bonus kazanabilirsin ve kazandığın bonuslarla yeni kuponlar yaparak kazancını katlayabilirsin. Kampanyaya katılmak için en az 1 adet kupon yapman yeterli.