PSG - Bayern Münih ve Chelsea - Porto maçları canlı Tuttur'da

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSG - Bayern Münih ve Chelsea Porto maçlarının heyecanı canlı olarak Tuttur'da yaşanacak.

Haber; Sporx.com
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PSG - Bayern Münih ve Chelsea - Porto maçları canlı Tuttur'da
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13 Nisan 2021 03:15
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final rövanş maçlarıyla devam edecek. Heyecan Tuttur'da yaşanacak.

Paris Saint Germain, Almanya'da 3-2 yendiği Bayern Münih'i bu kez Fransa'da ağırlayacak. Chelsea ise 2-0 mağlup ettiği Porto, İngiltere'de ağırlayacak.

Futbol tutkunları, iddaa keyfini Tuttur'da yaşayacak. Maç öncesinde ve karşılaşmalara oynanırken canlı olarak iki deva maça iddaa oynayabilirsiniz. Üstelik yeni üyelere özel 50 TL bonus fırsatı da var!

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