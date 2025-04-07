Prosinecki'nin başı dertte; fabrikası iflas etti

Robert Prosinecki'nin başı dertte...



Prosinecki'nin Şirketi Steviq Life, 360.000 Avro tutarındaki borçları nedeniyle iflasın eşiğinde...



Mahkeme, alacaklıların taleplerini incelemek üzere duruşma planladı Zagreb Ticaret Mahkemesi, ünlü teknik adam Robert Prosinecki'nin şirketi Steviq Life, hakkında bir ön duruşma açtı ve 1 Temmuz'da, alacaklıların şimdiye kadar bildirilen yaklaşık 360.000 avroluk taleplerini incelemek üzere bir duruşma planladı.



2654 AVRO SERMAYE İLE KURULDU



Steviq Life Aralık 2018'de kuruldu. 2654 avro (20.000 kuna) sermaye ile Robert Prosinecki tarafından kuruldu.



DOĞAL TATLANDIRICILI ÇİKOLATA FABRİKASI



Bir kakao, çikolata ve şekerleme şirketi olarak bilinen Steviq Life, Avrupa'da sıcak çikolatayı sadece doğal bir tatlandırıcı olan Stevia ile tatlandıran ilk çikolata fabrikası olarak tanıtıldı.



GÜNDEME ROGLIC İLE GELDİ



Bu yılın başlarında Robert Prosinecki'nin şirketi Steviq Life, kendisini kamuoyuna dünyanın en zengin Hırvatlardan biri olarak tanıtan Branko Roglic'in sahibi olduğu Orbico şirketine geçeceği iddiasıyla gündeme gelmişti.



TÜRKİYE'DE DE ÇALIŞTI



Futbolculuk döneminde Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Real Madrid, Barcelona, Sevilla gibi takımlarda forma giyen Robert Prosinecki, teknik direktörlük kariyerinde ise Türkiye'de Kayserispor ve Denizlispor'u çalıştırdı.



