Premier Lig'e yükselen son takım belli oldu

İngiltere Championship play-off finalinde Mark Robins'in ekibi Coventry ile Rob Edwards'ın yönetimindeki Luton Town karşı karşıya geldi.



Wembley'de oynanan finalin normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona ererken Luton Town'ın golünü 23. dakikada Jordan Clark, Coventry'nin golünü ise 66. dakikada Gustavo Hamer kaydetti.



Uzatmalarda da eşitliğin bozulmamasının ardından penaltılara giden maçta rakibine 6-5 üstünlük kuran Luton Town, Premier Lig'e yükselen taraf oldu.



1991-92 sezonun ardından Premier Lig'e geri dönen Luton Town, Burnley ve Sheffield United'ın ardından Championship'ten Premier Lig'e yükselen üçüncü ekip oldu.



