Premier Lig'e yükselen son takım belli oldu

Championship play-off finalinde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta Luton Town penaltılarda Coventry'i 5-4 yenerek Premier Lig'e yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; lutontown.co.uk
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Premier Lig'e yükselen son takım belli oldu
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27 Mayıs 2023 21:51
Son güncelleme 27 Mayıs 2023 21:52
İngiltere Championship play-off finalinde Mark Robins'in ekibi Coventry ile Rob Edwards'ın yönetimindeki Luton Town karşı karşıya geldi.

Wembley'de oynanan finalin normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona ererken Luton Town'ın golünü 23. dakikada Jordan Clark, Coventry'nin golünü ise 66. dakikada Gustavo Hamer kaydetti.

Uzatmalarda da eşitliğin bozulmamasının ardından penaltılara giden maçta rakibine 6-5 üstünlük kuran Luton Town, Premier Lig'e yükselen taraf oldu.

1991-92 sezonun ardından Premier Lig'e geri dönen Luton Town, Burnley ve Sheffield United'ın ardından Championship'ten Premier Lig'e yükselen üçüncü ekip oldu.

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