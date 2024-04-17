Potada derbi: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Potada derbi: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet
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17 Nisan 2024 15:10
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasından ertelenen Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet derbisi perşembe günü yapılacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 26 maçta 21 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş Emlakjet ise çıktığı 26 maçın 19'unu kazanırken, 7'isinde mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 68-63'lik skorla kazanmıştı.

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