Boston Celtics forveti Kristaps Porzingis, ayağındaki sakatlık nedeniyle yaklaşan FIBA Dünya Kupası'nda Letonya Milli Takımı'nda forma giymeyeceğini açıkladı.



Plantar fasiit ile mücadele eden Porzingis, Letonya milli takımı ve Celtics için ihtiyati bir karara vardı.



28 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası elemelerinde maç başına 25.5 sayı ve 14 ribaund ortalamalarıyla başarılı bir performans gösteriyordu.



Porzingis, bu yazın başlarında Washington Wizards ve Memphis Grizzlies'in de dahil olduğu üç takımlı bir takasla Celtics'e gitmişti.



