Porzingis, sakatlık sebebiyle Dünya Kupası'nda yok!

Boston Celtics forveti Kristaps Porzingis, ayağındaki sakatlık nedeniyle yaklaşan FIBA Dünya Kupası'nda Letonya Milli Takımı'nda forma giymeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Porzingis, sakatlık sebebiyle Dünya Kupası'nda yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2023 10:15
Boston Celtics forveti Kristaps Porzingis, ayağındaki sakatlık nedeniyle yaklaşan FIBA Dünya Kupası'nda Letonya Milli Takımı'nda forma giymeyeceğini açıkladı.

Plantar fasiit ile mücadele eden Porzingis, Letonya milli takımı ve Celtics için ihtiyati bir karara vardı.

28 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası elemelerinde maç başına 25.5 sayı ve 14 ribaund ortalamalarıyla başarılı bir performans gösteriyordu.

Porzingis, bu yazın başlarında Washington Wizards ve Memphis Grizzlies'in de dahil olduğu üç takımlı bir takasla Celtics'e gitmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery