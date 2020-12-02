Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu 5. hafta mücadelesinde Porto, evinde Manchester City ile karşı karşıya geldi. Dragao Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 0-0 sona erdi.
Karşılaşma boyunca daha etkili taraf olan Manchester City, 20 kez rakip kaleyi yoklayıp, 8 kez isabet bulmasına rağmen ağları sarsamadı. Manchester City'de Gabriel Jesus'un 80. dakikada attığı gol, öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.
Porto, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 8 iç saha maçının 7'sinde mağlup olmadı.
Bu sonucun ardından gruptaki ilk puan kaybını yaşayan Manchester City puanını 13 yaparken, 2 kez Manchester City'ye yenilmesine rağmen diğer 3 maçını kazanan Porto 9 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. Grubun diğer maçında ise Marsilya, evinde Olympiakos'u 2-1 mağlup etti ve ilk puanlarını aldı.
Grubun son haftasında Manchester City evinde Marsilya ile karşılaşacak, Porto ise deplasmanda Olympiakos'a konuk olacak.
Karşılaşma boyunca daha etkili taraf olan Manchester City, 20 kez rakip kaleyi yoklayıp, 8 kez isabet bulmasına rağmen ağları sarsamadı. Manchester City'de Gabriel Jesus'un 80. dakikada attığı gol, öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.
Porto, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 8 iç saha maçının 7'sinde mağlup olmadı.
Bu sonucun ardından gruptaki ilk puan kaybını yaşayan Manchester City puanını 13 yaparken, 2 kez Manchester City'ye yenilmesine rağmen diğer 3 maçını kazanan Porto 9 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. Grubun diğer maçında ise Marsilya, evinde Olympiakos'u 2-1 mağlup etti ve ilk puanlarını aldı.
Grubun son haftasında Manchester City evinde Marsilya ile karşılaşacak, Porto ise deplasmanda Olympiakos'a konuk olacak.