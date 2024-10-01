Stuttgart'ta forma giyen Almanya doğumlu Türk futbolcu Atakan Karazor, A Milli Takım tercihini yaptı. Alman ekibinde kaptanlık yapan 27 yaşındaki orta saha, Vincenzo Montella'nın tercih etmesi durumunda A Milli Takımımız'ın kadrosuna dahil olacak. Ancak Milli Takım havuzuna dahil edilen isimler, Atakan Karazor ile sınırlı kalmayacak.



Yurt dışında forma giyen Türk futbolcularla ilgili çalışmalar ve görüşmeler devam ederken, sıra Porto'da oynayan Deniz Gül'e geldi.



Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi şimdi de Deniz Gül için harekete geçti. 20 yaşında Porto forması giyen İsveç doğumlu santrfor için çalışmalar sürüyor. Kısa bir süre içerisinde Deniz Gül'den de olumlu haber alınması bekleniyor.







DENİZ GÜL KİMDİR?



Türk asıllı İsveçli oyuncu 2 Temmuz 2004 tarihinde Stockholm'da dünyaya geldi. Santrafor olarak görev yapan oyuncu İsveç U19, U20 ve U21 takımlarında forma giydi.



Profesyonel Futbol kariyerine Djursholm U17 takımında başlayan oyuncu Hammarby U19 takımına Transfer olurken 22-23 sezonunda Hammarby'nin A Takımına yükselme başarısı gösterdi.



2024-2025 sezonunda Hammarby'den 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Porto'ya transfer oldu. Deniz Gül, Porto ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.



Deniz Gül, santraforun yanı sıra orta sahanın sağ bölümünde sol kanat ve on numara olarak forma giyebiliyor.



Hammarby formasıyla 25 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı yapan oyuncu genel kariyerinde ise 48 maçta 17 gol ve 4 asist üretti.



