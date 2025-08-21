Portekiz'den flaş Fenerbahçe iddiası: Catamo

Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica'yla yapılan görüşmelerde durma noktasına gelen Fenerbahçe hakkında Portekiz basınından sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
KEREM OLMAZSA CATAMO
A Bola gazetesi, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde, B planındaki Sporting CP'li Geny Catamo'nun ana seçenek olacağını öne sürdü.
KEREM'DEN DAHA YAKIN
Haberde, Mozambikli oyuncunun Fenerbahçe'ye Kerem'den daha yakın olduğu belirtildi.
HENÜZ TEKLİF YOK
Lizbon ekibinin altyapısından yetişen ve güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Geny Catamo için Fenerbahçe'nin henüz herhangi bir teklif yapmadığı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için 30 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği ifade edildi.
2023 yılında gösterdiği performans sayesinde A takıma yükselen Catamo'nun, Sporting ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 48 maçta forma giyen Mozambikli oyuncu, 7 gol ve 5 asist üretti.
