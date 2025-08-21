21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Portekiz'den flaş Fenerbahçe iddiası: Catamo

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaşamaması durumunda B planında bulunan Sporting CP forması giyen Geny Catamo'yu ana seçenek haline geleceği öne sürüldü.

Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica'yla yapılan görüşmelerde durma noktasına gelen Fenerbahçe hakkında Portekiz basınından sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

KEREM OLMAZSA CATAMO

A Bola gazetesi, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde, B planındaki Sporting CP'li Geny Catamo'nun ana seçenek olacağını öne sürdü.


KEREM'DEN DAHA YAKIN

Haberde, Mozambikli oyuncunun Fenerbahçe'ye Kerem'den daha yakın olduğu belirtildi.

HENÜZ TEKLİF YOK

Lizbon ekibinin altyapısından yetişen ve güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Geny Catamo için Fenerbahçe'nin henüz herhangi bir teklif yapmadığı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için 30 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği ifade edildi.

2023 yılında gösterdiği performans sayesinde A takıma yükselen Catamo'nun, Sporting ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 48 maçta forma giyen Mozambikli oyuncu, 7 gol ve 5 asist üretti. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
