Polynice: "Bagley III, Giannis'e benzer bir yetenek!"

Eski Sacramento Kings pivotu Olden Polynice, Marvin Bagley III'ün sağlıklı olması durumunda "Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo kadar yetenekli" olduğunu söyledi.



Bagley III, NBA'deki ilk iki sezonunda yeteneğini pek sergileyememişti. 2018 NBA Draftı'nın 2'nci sıradan seçilmiş olan oyuncusu, sakatlıklardan ötürü çaylak ve ikinci sezonunda toplam 75 maç oynayabilmişti.



Polynice, yakın zamanda The Carmichael Dave Show'a katıldı ve Bagley'in geleceği konusunda konuşarak, kendisini yetenek açısından Giannis ile karşılaştırdı:



"Bana göre sağlıklıysa, Giannis'in çizgisinde bir oyuncu. Çünkü top sürebiliyor, şutu var, ki Giannis'ten daha iyi bir şutör. Sırtı dönükken iki tarafa da dönebiliyor, sahada iyi koşar, çok iyi sıçrar ve nesilde bir görülen bir yetenektir.



Oyunu domine edebilir. Bir Luka Doncic değil, hayır. Ama kimse değil. Lakin bir Marvin Bagley olabilir ve gerçekten çok da iyi olabilir. Sağlıklı olursa, şaka yapmıyorum, Giannis tarzında adamların seviyesinde biri. Bam Adebayo'nun gelişimini görmüştük. O adamlardan iyi olmasa da, onlar kadar iyi olabilir."



Polynice, 1994-1998 yılları arasında Sacramento'da oynamıştı. Bronx doğumlu oyuncu, takımla geçirdiği süre boyunca maç başına ortalama 10.8 sayı, 8.8 ribaund ve 0.8 blok kaydetmişti.



