Pochettino: 'Mbappe'nin yokluğu bahane değil'

PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino, Manchester City'e kaybedip elendikleri maçın ardından konuştu.



Arjantinli teknik adam maç sonu açıklamasında, "Manchester City üzerinde etkili olduğumuz anlar yaşadık. City gibi bir takıma karşı kolay kolay bu anları yakalayamazsınız. Bazen yüksek yüzdeli şansa ihtiyaç duyarsınız, bugün bu yoktu. Mbappe'nin yokluğu bahane olamaz, oyuncularımız ve takımımızla gurur duyuyoruz" sözlerini kullandı.



Guardiola'ya ve Manchester City'e de övgü dolu sözler kullanan Pochettino, "Onları tebrik ediyorum, çünkü harika bir sezon geçiriyorlar. Pep 6-7 sezon çalıştıktan sonra bu seviyeye gelen takımda çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.



