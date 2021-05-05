Pochettino: "Mbappe'nin yokluğu bahane değil"

PSG'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino, Manchester City'e kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pochettino: 'Mbappe'nin yokluğu bahane değil'
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05 Mayıs 2021 01:42
PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino, Manchester City'e kaybedip elendikleri maçın ardından konuştu.

Arjantinli teknik adam maç sonu açıklamasında, "Manchester City üzerinde etkili olduğumuz anlar yaşadık. City gibi bir takıma karşı kolay kolay bu anları yakalayamazsınız. Bazen yüksek yüzdeli şansa ihtiyaç duyarsınız, bugün bu yoktu. Mbappe'nin yokluğu bahane olamaz, oyuncularımız ve takımımızla gurur duyuyoruz" sözlerini kullandı.

Guardiola'ya ve Manchester City'e de övgü dolu sözler kullanan Pochettino, "Onları tebrik ediyorum, çünkü harika bir sezon geçiriyorlar. Pep 6-7 sezon çalıştıktan sonra bu seviyeye gelen takımda çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

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