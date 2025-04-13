Play-Off hattındaki Altınordu'da büyük düşüş

İzmir ekiplerinden Altınordu, Play-Off hattında arka arkaya üç hafta kaybederek büyük üzüntü yaşadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Play-Off hattındaki Altınordu'da büyük düşüş
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13 Nisan 2025 14:56
2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Kastamonuspor ve 1461 Trabzon'a deplasmanda yenildikten sonra evinde Adana 01 FK'ya 2-0 mağlup olan Play-Off hattındaki Altınordu puan saçmaya devam ediyor.

Bu sezon ilk kez art arda 3 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi bu periyotta gol atma başarısı da gösteremedi. Kastamonu'da 2-0, Trabzon'da 1-0'lık skorla rakiplerine boyun eğen kırmızı-lacivertliler, Adana ekibi karşısında da kalesinde 2 gol görüp rakip fileleri sarsamadı.

Kalan iki deplasman maçında İskenderunspor ve Sarıyer'le karşılaşacak kırmızı-lacivertliler, son haftayı hükmen galibiyetle geçirecek.

Altınordu ilk 6'yı garantileyip Play-Off'tan bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.

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