Play-Off hattındaki Altınordu'da büyük düşüş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Kastamonuspor ve 1461 Trabzon'a deplasmanda yenildikten sonra evinde Adana 01 FK'ya 2-0 mağlup olan Play-Off hattındaki Altınordu puan saçmaya devam ediyor.



Bu sezon ilk kez art arda 3 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi bu periyotta gol atma başarısı da gösteremedi. Kastamonu'da 2-0, Trabzon'da 1-0'lık skorla rakiplerine boyun eğen kırmızı-lacivertliler, Adana ekibi karşısında da kalesinde 2 gol görüp rakip fileleri sarsamadı.



Kalan iki deplasman maçında İskenderunspor ve Sarıyer'le karşılaşacak kırmızı-lacivertliler, son haftayı hükmen galibiyetle geçirecek.



Altınordu ilk 6'yı garantileyip Play-Off'tan bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.



