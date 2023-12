Pistlerin 'ehliyetsiz' yıldız adayı Zekai Özen

Türkiye Karting Şampiyonası'ndaki birincilikleri sonrası İtalya Binek Otomobiller Kupası'ndaki ilk sezonunda da DSG sınıfında şampiyonluğa ulaşan 18 yaşındaki sürücü Zekai Özen, Formula 1'in başını çektiği tek koltuklu serilerde yarışmanın hayalini kuruyor.Mesleği haline gelen otomobil sporlarıyla 7 yaşında tanışan Zekai, kartingde ulusal düzeyde elde ettiği şampiyonlukların ardından Avrupa'daki binek otomobiller serilerinde yarışmaya başladı.Bitci AMS Yarış Takımı adına mücadele eden genç yetenek, 12 yarıştan oluşan 2023 İtalya Binek Otomobiller Kupası'nda katıldığı 10 yarışın 6'sından birincilikle ayrıldı ve DSG sınıfında sezonu zirvede bitirdi.18 yaşına 19 Kasım'da giren Zekai, spora başlama hikayesi, trafiğe çıkma izni olmaması, kısa ve uzun vadeli kariyer planı, bilinmeyen yönleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Genç pilot, gokart aracıyla ilk tanışmasına ilişkin "Babam ufaklığımdan beri otomobillere ilgimi görüp bir aile dostumuza danışıyor. Onun 'bir an önce kartinge başlat' demesiyle başlıyorum. Yeteneğimin olduğunu ilk hissettiğim an 2014'teydi. İkinci senemde ilk şampiyonluğumu almıştım. Kartingde mini kategoride birinci olmuştum. İlk yarışımı 2013'te yaptım, antrenmanlara 2012'nin sonlarına doğru çıktım. Yani 7 yaşında girdim kartinge. Türkiye Karting Şampiyonası'ndaki tüm kategorilerde şampiyonluğu alan tek isim oldum. Hepsinde birinciliğim var, hatta büyüklerde 2 birinciliğim var." ifadelerini kullandı.Zekai, bir sürücünün rakipleri karşısında nasıl fark yaratabileceği sorusuna, "Rahat olmanız ve stres yapmamanız gerekiyor. 'Zaman çıkarmam lazım' diye insan kendini zorladıkça aslında bunu başaramıyor. Daha çok hatasız bir şekilde ilerlemeye önem göstermek gerekiyor. Aslında yarış, virajın girişinde değil bitişinde kazanılıyor diyebilirim. Virajın bitişinde öne geçip çıkışında geçildiğim olmuştu. Ama ben rakiplerime daha çok frenajlarda veya en hızlı virajlarda yaklaşıyorum ve orada zaman kazanıyorum." yanıtını verdi.İleri sürüş tekniklerine sahip biri olarak trafiğe çıkamamasına dair "Hiç iyi hissettirmiyor. O kadar araba kullanıp trafiğe çıkıp kullanamamak moral bozuyor. İnşallah 1-2 ay sonra ehliyet alacağım. Sonrasında kış dönemine geleceği için muhtemelen bir kar tatiline gidebilirim. İlk gideceğim yer orası olur." diyen Zekai, kariyer planı hakkında da şunları söyledi:"Kısa vadede İtalya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda (TCR İtalya) yarışmak. Orada derece kazanmayı hedefliyorum. Daha ilerisinde de her sene bir üst şampiyonaya gitmeyi planlıyorum. Ondan sonraki sene de Avrupa Binek Otomobiller Şampiyonası'nda yarışmak istiyorum. Otomobil yarışlarında zirve nokta tek koltuklu seriler. Tek koltuklu otomobillere geçmek tabii ki de hayalim."Zekai, otomobil pilotlarının bilinenin aksine spor salonunda uzun süreler geçirdiğini aktararak, "Kartingdeyken diyetime daha çok dikkat ediyordum. Çünkü karting, otomobillere kıyasla çok daha fiziksel güç gerektiren bir spor. Otomobilde onun kadar olmasa da dikkat etmeye çalışıyorum. Fiziksel olarak da tabii sporun aksamaması gerekiyor. Çünkü yaptığımız iş aşırı kondisyon gerektiriyor. Kondisyonunuz az olursa yarıştaki konsantrasyonunuz da gidiyor ve bu kötü sonuçlara yol açabiliyor. Diğer branşlar gibi motor sporlarıyla uğraşanlar da spor salonunda ister istemez o kadar zaman geçiriyorlar." diye konuştu.Yeni jenerasyon sürücülerden farklı olarak simülatör kullanmayı pek sevmediğinden bahseden Zekai, "Simülatörün gerçekten bir avantaj sağladığını düşünmüyorum. Kimine göre sağlıyor, kimine göre sağlamıyor ama benim için sağlamadığına eminim. Simülatörde orijinal G kuvvetini hissedemediğiniz için gerçekle tam olarak uyuşmuyor. Gerçekte lastik etkeni, hava durumu, sıcaklık çok değişiyor. Ben daha çok daha önce orada yarışan veya benimle aynı otomobili kullanıp yarışmış kişilerin araç içi videolarını izlemeyi tercih ediyorum." yorumunu yaptı.Zekai, "Örnek aldığın yarış pilotu kim?" sorusuna, "Michael Schumacher. Nokta. Başka kimse yok, gerçekten idol aldığım tek kişi olabilir." cevabını verdi.Yarışmaktan en keyif aldığı pistlerin İtalya'daki Mugello ve Misano olduğunu dile getiren genç sürücü, kariyerindeki en ciddi kazasını da şöyle anlattı:"Otomobilde hiç büyük bir kaza yaşamadım. Ufak tefek fren kaçırdığım, lastiklere dayandığım oldu. Fakat Kovid-19 sonrası pistler ilk açıldığında bir karting antrenmanı sırasında talihsizlik sonucu sol kolum kırılmıştı. En büyük kazam oydu. Araç üstüme çıkmıştı ve sol kolumu 6 parçaya ayırmıştı."Zekai, otomobil sporcularının başarılarına rağmen başta futbol olmak üzere popüler branşların gölgesinde kalmasıyla ilgili "Çok moral bozuyor, çok kötü hissettiriyor. Sadece ben değil aynı işi yapan herkes için geçerli. Çünkü istediğiniz etkileşimi alamayabiliyorsunuz. Bunun için yurt dışına gidiyorsunuz, o kadar derece alıyorsunuz, çaba sarf ediyorsunuz, spor yapıyorsunuz, rahatınızdan kısıyorsunuz ama buna rağmen göz önünde bulunmamak moral bozuyor." değerlendirmesini yaptı.Otomobil sporlarına hevesi olanlara işe kartingden başlamaları ve mümkünse yurt dışındaki profesyonel karting yarışlarına katılmaları tavsiyesinde bulunan Zekai, yarışma maliyetlerinin yüksekliği hakkında ise şunları söyledi:"Ekipmanlarımız yurt dışında daha ulaşılabilir bir seviyede. Otomobilin yedek parçaları olsun, kendi ekipmanların olsun... Kartingden örnek vereyim; tulumu, kaburgalığı, kaskı... Otomobil de aynı şekilde kask, HANS (baş ve boyun desteği) vs. bunlar gerçekten büyük paralar. Ve bu ülkemiz için mevcut ekonomik durumdan ötürü olumsuz bir etki."