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Pippen: "Bizim Bulls takımı, Warriors'ı altı maçta yener!"

Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, 90'lı yılların Bulls takımının Golden State Warriors'ın 2010'lu yılların sonundaki 'süpertakımını' altı maçta yenebileceğini iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, 90'lı yılların Bulls takımının Golden State Warriors'ın 2010'lu yılların sonundaki 'süpertakımını' altı maçta yenebileceğini iddia etti.

"Unguarded" adlı kitabının son bölümlerinde, Pippen, varsayımsal bir NBA Finalleri serisinde, kazanan taraf olarak 2010'ların sonundaki Kevin Durant liderliğindeki Warriors yerine, eski takımını tercih etti:

"Bizim takımı, her türlü Warriors'ın üstünde tutarım - özellikle de ikinci three-peat kadrolarımızı.

Eşleşmelere ise şöyle bakabiliriz:

Uzun forvette Dennis Rodman mı yoksa Draymond Green mi daha iyi? Dennis. Pivotta Luc Longley mi yoksa Andrew Bogut ya da JaVale McGee mi? Luc. Şutör gard olarak Michael Jordan mı yoksa Klay Thompson mı? Michael. Kısa forvette ben mi Kevin Durant mi? İkimiz de olabiliriz. Golden State'in lehine olan tek eşleşme, point guardda Ron Harper'a karşı Steph Curry olacaktır.

Bir şey daha: Warriors'ın benchinde Toni Kukoc kadar yetenekli kimse yoktu.

Tahmin: Altı maçta Bulls kazanır. (Seri yedi maça bile gitmezdi. Ne de olsa Finallerde 7. maçı hiç görmüşlüğümüz yok)."


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