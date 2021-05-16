Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom yarı final için karşılaşacak

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom 17 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de karşılaşacak.
Eşleşmenin ilk karşılaşmasında İzmir'de 82-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka, dün deplasmanda rakibine 76-70 yenildi. Eşitliğin sağlandığı seride iki takım yarın saat 20.45'te Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda serinin son maçına çıkacak.
Yarınki karşılaşmayı kazanacak ekip yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak.
Eşleşmenin ilk karşılaşmasında İzmir'de 82-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka, dün deplasmanda rakibine 76-70 yenildi. Eşitliğin sağlandığı seride iki takım yarın saat 20.45'te Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda serinin son maçına çıkacak.
Yarınki karşılaşmayı kazanacak ekip yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak.