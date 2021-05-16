Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom yarı final için karşılaşacak

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom 17 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom yarı final için karşılaşacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2021 16:03
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom 17 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de karşılaşacak.

Eşleşmenin ilk karşılaşmasında İzmir'de 82-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka, dün deplasmanda rakibine 76-70 yenildi. Eşitliğin sağlandığı seride iki takım yarın saat 20.45'te Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda serinin son maçına çıkacak.

Yarınki karşılaşmayı kazanacak ekip yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.