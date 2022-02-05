Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol'u mağlup etti

ING Basketbol Süper Ligi 20. haftasında Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol'u 84-76 mağlup etti.



Karşılaşmaya iyi başlayan ve aradaki farkı 10 sayıya (19-9) kadar çıkaran Pınar Karşıyaka, son 2 dakikasına 22-16 önde girdiği periyodu 30-23 üstün tamamladı.



İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 18 sayılık farka (43-25) ulaştığı periyodu 43-33 galip bitirdi.



Üçüncü periyoda 9-0'lık seriyle başlayan Gaziantep Basketbol, 22. dakikada aradaki farkı 1 sayıya kadar indirdi: 42-43. Can'ın hücumdaki etkili oyunuyla aradaki farkı tekrar açan Pınar Karşıyaka, 17 sayılık (63-46) farka ulaştığı periyodu 66-50 önde tamamladı.



Son periyodun başında aradaki farkı 21 sayıya yükselten (71-50) Pınar Karşıyaka önünde 13-0'lık seri yakalayan Gaziantep Basketbol aradaki farkı 8 sayıya kadar indirdi: 63-71. Buna rağmen üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka müsabakadan 84-76 galip ayrıldı.



Gaziantep Basketbol Başantrenörü Tutku Açık, vertigo rahatsızlığı nedeniyle takımın başında sahaya çıkamadı. Açık'ın yerine yardımcı antrenör Rifat Murat Kaya görev yaptı.





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