Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol'u mağlup etti

ING Basketbol Süper Ligi 20. haftasında Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol'u 84-76 mağlup etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan ve aradaki farkı 10 sayıya (19-9) kadar çıkaran Pınar Karşıyaka, son 2 dakikasına 22-16 önde girdiği periyodu 30-23 üstün tamamladı.
İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 18 sayılık farka (43-25) ulaştığı periyodu 43-33 galip bitirdi.
Üçüncü periyoda 9-0'lık seriyle başlayan Gaziantep Basketbol, 22. dakikada aradaki farkı 1 sayıya kadar indirdi: 42-43. Can'ın hücumdaki etkili oyunuyla aradaki farkı tekrar açan Pınar Karşıyaka, 17 sayılık (63-46) farka ulaştığı periyodu 66-50 önde tamamladı.
Son periyodun başında aradaki farkı 21 sayıya yükselten (71-50) Pınar Karşıyaka önünde 13-0'lık seri yakalayan Gaziantep Basketbol aradaki farkı 8 sayıya kadar indirdi: 63-71. Buna rağmen üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka müsabakadan 84-76 galip ayrıldı.
Gaziantep Basketbol Başantrenörü Tutku Açık, vertigo rahatsızlığı nedeniyle takımın başında sahaya çıkamadı. Açık'ın yerine yardımcı antrenör Rifat Murat Kaya görev yaptı.
Karşılaşmaya iyi başlayan ve aradaki farkı 10 sayıya (19-9) kadar çıkaran Pınar Karşıyaka, son 2 dakikasına 22-16 önde girdiği periyodu 30-23 üstün tamamladı.
İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 18 sayılık farka (43-25) ulaştığı periyodu 43-33 galip bitirdi.
Üçüncü periyoda 9-0'lık seriyle başlayan Gaziantep Basketbol, 22. dakikada aradaki farkı 1 sayıya kadar indirdi: 42-43. Can'ın hücumdaki etkili oyunuyla aradaki farkı tekrar açan Pınar Karşıyaka, 17 sayılık (63-46) farka ulaştığı periyodu 66-50 önde tamamladı.
Son periyodun başında aradaki farkı 21 sayıya yükselten (71-50) Pınar Karşıyaka önünde 13-0'lık seri yakalayan Gaziantep Basketbol aradaki farkı 8 sayıya kadar indirdi: 63-71. Buna rağmen üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka müsabakadan 84-76 galip ayrıldı.
Gaziantep Basketbol Başantrenörü Tutku Açık, vertigo rahatsızlığı nedeniyle takımın başında sahaya çıkamadı. Açık'ın yerine yardımcı antrenör Rifat Murat Kaya görev yaptı.