Pınar Karşıyaka, 3 uzatmada kazandı

Pınar Karşıyaka, ligde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 3 uzatma sonunda 109-101 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka, 3 uzatmada kazandı
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02 Nisan 2023 00:52
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i normal süresi 76-76 biten maçta, üçüncü uzatma sonunda 109-101 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Batuhan Söylemezoğlu

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Harrison 10, Rogkavopoulos 31, Rathan 16, Ayberk Olmaz 18, Hamilton 11, Arca Tülüoğlu 7, Gielo 2, Bilgehan Diril, Gökhan Aydın, Muhammed Doğan Şenli 6

Pınar Karşıyaka: Thomas Akyazılı 9, Kuzminskas 10, Angola 35, Delgado 10, Vitto Brown 5, Marcus Brown 5, Berkan Durmaz, Deniz Kılıçlı, Mert Celep, Kenan Sipahi 35

1. Periyot: 12-22

Devre: 34-38

3. Periyot: 55-50

Normal süre: 76-76

1. Uzatma: 88-88

2. Uzatma: 94-94

Beş faulle çıkanlar: 39.04 Hamilton, 45.14 Harrison, 54.08 Arca Tülüoğlu, 54.35 Muhammed Doğan Şenli (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 48.10 Vitto Brown, 49.01 Delgado (Pınar Karşıyaka)

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