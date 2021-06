PG: "İşler kötü gittiğinde, en çok üzerine gelinen yıldız benim"

LA Clippers süperstarı Paul George, takımının Phoenix Suns'a karşı oynadığı Batı Finallleri serisinin 5. maçında elenmekten kurtulması adına, 41 sayıyla playoff kariyer rekorunu kırması sonrası konuştu.



Clippers'ın 2. maçının son bölümünde iki kritik serbest atışı kaçırması sonrası George, bu playofflardaki en iyi performansıyla Phoenix Suns Arena'yı susturdu. George 20 şuttan 15'inde isabet bularak 41 sayı kaydetti ve ayrıca 13 ribaund, 6 asist ve 3 top çalma kaydederek, Clippers'ı 116-102'lik bir galibiyete taşımış oldu.



George'a maçtan sonra, işler kötüye gittiğinde diğer NBA yıldızlarından daha çok üzerine gidildiğini hissedip hissetmediği sorulduğunda, yanıtı şu şekilde oldu:



"Öyle hissediyorum. Ve bunu samimi söylüyorum. Bu bir gerçek. Fakat bunu fazla kafaya takamam. Bence hepsi bu işin bir parçası. Her şeye rağmen çıkıp baskın olmaya çalışıyorum. Ayrıca bunları zaten aşmış biriyim. Kimsem oyum. Keşke her gece %80, %75 isabetle şut sokabilsem ama bu pek gerçekçi bir durum değil.



Bana düşen, kalan diğer şeyleri yapmak. Beni istedikleri gibi yargılasınlar. O kısım benim için önemli değil. Her türlü çıkıp oynayacağım ve elimden geleni ortaya koyacağım.



Suns bu seriyi kapatmak istiyorsa, bunun için efor sarfetmek zorunda kalacaktı. Maça bu zihniyetle çıkmıştık. Havlu atmayacaktık. Yani bizi ciddi anlamda yenmeleri gerekecekti."