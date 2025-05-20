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Persepolisli futbolcudan Beşiktaş iddialarına yanıt!

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran Ligi ekibi Persepolis'in Özbekistanlı futbolcusu Oston Orunov, Beşiktaş'a gideceği yönündeki iddialara cevap verdi.

calendar 20 Mayıs 2025 12:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Persepolisli futbolcudan Beşiktaş iddialarına yanıt!
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İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran ekibi Persepolis'in Özbek kanat oyuncusu Oston Orunov, Beşiktaş'tan aldığı iddia edilen teklif ve takımdan ayrılacağına dair söylentiler hakkında Futbol 360'a konuştu.

"HABERLERİ CİDDİYE ALMIYORUM"

Özbek futbolcu iddialara yönelik olarak, "Beşiktaş'ın beni istediğini gazetecilerden duydum. Persepolis'ten ayrılıp Beşiktaş'a gitmemle ilgili çıkan haberleri ciddiye almıyorum. Tüm odağım Persepolis'te başarılı olmak." dedi.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon 25 maçta forma giyen kanat oyuncusu, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.


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