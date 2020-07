Perkins: "LeBron, MVP ödülünü sekiz kez almış olmalıydı"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kariyerinde sekiz MVP ödülü kazanmış olması gerektiğini söyledi.



ESPN'in "Get Up" programında Perkins, LeBron'un "zayıf Doğu Konferansı'nda" bulunmaması durumunda, sekiz kez MVP ödülünü kazanmış olacağını belirtti:



"Zayıf Doğu konferansında olduğu için, onu soydular. LeBron James Cleveland Cavaliers'den her ayrıldığında, doğrudan lotarya takımı oldular. Yani LeBron takımın kaderini değiştirdiği için, yaklaşık sekiz tane almış olmalıydı. Üç ya da dört kez onu soydular. Bence MVP şöyle belirlenir: o kişiyi bu takımdan çıkarın ve bu takımın nerede olacağına bakın. Giannis'i Bucks'tan çıkarsanız, Bucks hala playoffları kovalar. LeBron'u Lakers'tan çıkarsanız, Lakers'ın nerede olacağını bilmiyorum."



LeBron, kariyerinde 2009, 2010, 2012 ve 2013 sezonlarında MVP ödüllerini kazanmıştı.