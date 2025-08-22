Pep Guardiola'dan Manuel Akanji açıklaması!

Premier Lig'in 2. haftasında Etihad Stadyumu'nda Tottenham'ı ağırlayacak olan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, maç önü düzenlenen basın toplantısında İsviçreli stoper Manuel Akanji ve Ederson hakkında konuştu.Bütün oyuncularının değerli olduğunu belirten Guardiola,dedi.Manuel Akanji ve Savinho'nun transfer gündemi hakkında konuşan İspanyol teknik adam,sözlerini kullandı.Pep Guardiola, Brezilyalı kaleci Ederson'un Tottenham karşılaşması için hazır olduğunu açıkladı.Manchester City, cumartesi günü 14.30'de Tottenham'ı kendi evinde ağırlayacak.