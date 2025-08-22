22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Pep Guardiola'dan Manuel Akanji açıklaması!

Premier Lig'in 2. hafta maçında Tottenham ile karşılaşacak olan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

calendar 22 Ağustos 2025 15:03 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2025 15:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Pep Guardiola'dan Manuel Akanji açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Premier Lig'in 2. haftasında Etihad Stadyumu'nda Tottenham'ı ağırlayacak olan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, maç önü düzenlenen basın toplantısında İsviçreli stoper Manuel Akanji ve Ederson hakkında konuştu.

Bütün oyuncularının değerli olduğunu belirten Guardiola, "Dias, Stones, Gvardiol, Akanji, Ake, Khusanov hepsi çok önemli! Sakatlıklar olabilir. Sadece rekabet edecek oyuncular istiyorum, tek istediğim bu!" dedi.

Manuel Akanji ve Savinho'nun transfer gündemi hakkında konuşan İspanyol teknik adam, "Bu konu hakkında bir şey bilmiyorum. Onlar bizim oyuncularımız ve ne olacağını göreceğiz. Sanırım bir şeyler olacak, göreceğiz." sözlerini kullandı.

Pep Guardiola, Brezilyalı kaleci Ederson'un Tottenham karşılaşması için hazır olduğunu açıkladı.

Manchester City, cumartesi günü 14.30'de Tottenham'ı kendi evinde ağırlayacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.