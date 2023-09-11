Pendikspor, yeni transferiyle yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Yunan defans oyuncusu Georgios Tzavellas ile yollarını ayırdığını duyurdu



Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında kadromuza kattığımız profesyonel futbolcumuz Georgios Tzavellas ile kendisinin ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin fesih işlemi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Georgios Tzavellas'a bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı



