Pendikspor'un konuğu Sergen Yalçın

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında salı akşamı sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.



Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.



Siltaş Yapı Pendikspor, ligde son 6 maçından sadece 2 puan çıkarabildi. Kırmızı-beyazlılar, ligde 18 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayarak 15 puan topladı ve 19. sırada yer aldı.



Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk galibiyetini arayan Bitexen Antalyaspor ise geride kalan 18 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 25 puanla 9. sırada bulunuyor.









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