Pendikspor'un konuğu Sergen Yalçın

Pendikspor, Süper Lig'de salı günü Antalyaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pendikspor'un konuğu Sergen Yalçın
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08 Ocak 2024 12:24
Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında salı akşamı sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Siltaş Yapı Pendikspor, ligde son 6 maçından sadece 2 puan çıkarabildi. Kırmızı-beyazlılar, ligde 18 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayarak 15 puan topladı ve 19. sırada yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk galibiyetini arayan Bitexen Antalyaspor ise geride kalan 18 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 25 puanla 9. sırada bulunuyor.

 

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