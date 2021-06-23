Pemra Özgen, Wimbledon elemelerine birinci turda veda etti

Milli tenisçi Pemra Özgen, Wimbledon'a elemelerin birinci turunda veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pemra Özgen, Wimbledon elemelerine birinci turda veda etti
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23 Haziran 2021 16:58
Milli tenisçi Pemra Özgen, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a elemelerin birinci turunda veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın elemelerinde tek kadınlarda Pemra Özgen, birinci turda korta çıktı.

Ay-yıldızlı sporcu, Polonyalı tenisçi Magdalena Frech'e 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.


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