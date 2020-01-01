Payton: "Kawhi ve PG dışında herkesi yollayabilirler"

NBA efsanesi Gary Payton, LA Clippers'ın Doc Rivers'la yolları ayrıldıktan sonra bir sonraki başantrenör olarak Tyronn Lue veya Jason Kidd'i işe alması gerektiğini düşünüyor.



Payton'a göre en iyi seçenekler, bu sezon Rivers'ın asistanı olarak çalışan Lue veya Los Angeles Lakers'ın yardımcı antrenörü Kidd.



Payton, NBA TV'nin GameTime programında şunları söyledi:



"Steve Ballmer çok enerjik bir takım sahibi. Kazanmak istiyor. Bu yüzden bu takımı satın aldı. Yani hızlıca bir başarı kazanması gerekiyor. Lakers'ın tahtını ele geçirmek istiyor.



Bence yapacağı şey, birini işe almak olacak. Bu ani sıçramayı gerçekleştirmek için işe alabileceği en iyi iki kişinin Ty Lue veya Jason Kidd olacağını düşünüyorum. Bence ikisi de bu insanlar için harika bir sıçrama adımı olur ve insanlar bu iki adam için heyecanlanır.



Çünkü Ty Lue ile LeBron ile bir şampiyonluk kazanmıştı. Ve J-Kidd de büyük bir oyuncuydu ve koçluk yaparken de çok başarılı oldu. Bence Ballmer'ın ve Jerry West'in istediği de bu. Hızlıca başarılı olmak isterlerse o rotaya gideceklerini düşünüyorum."



"KAWHI VE PG DIŞINDA HERKES GİDEBİLİR"



Payton ayrıca Ballmer'ın takımını dağıtmaya karar vereceğini düşündüğünü de belirtti. Payton, Clippers'ın, önceki yaz takıma katılan iki süperstar Kawhi Leonard ve Paul George dışındaki tüm oyuncuları takas etmesini bekliyor:



"Sanırım biraz daha hamle yapacaklar. Bence bu oyuncuların çoğu orada olmayacak. Esas ikili Kawhi ve Paul George'un kalacağını düşünüyorum. Ama bence diğer herkes muhtemelen takas edilecek."



