Paulinho, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden Paulinho'nun sarı-lacivertli kulüpten gelen teklifi kabul etmediği kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Paulinho, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
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20 Temmuz 2021 18:56
Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Paulinho için Brezilya basınından sıcak haberler geldi. Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi reddettiği belirtilen tecrübeli oyuncu için Gremio Başkanı Romildo Bolzan konuştu.

Paulinho'ya teklif yaptıklarını kaydeden başkan, kısa süreli bir tekliften fazlasını veremeyeceklerini kaydetti.

Başkan Bolzan açıklamasında, "Paulinho harika bir oyuncu, çok profesyonel. Onu Corinthians'ta beğendim, Barcelona'da, Brezilya Milli Takımı'nda beğendim. Ancak uzun süreli sözleşme veremeyiz, 1 seneden fazlası olmaz" dedi.

33 yaşındaki futbolcu, Guangzhou'daki sözleşmesini Haziran ayının sonunda feshetmişti.


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