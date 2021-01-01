Paul, son çeyrekte maçı devralması sonrası: "Komple bir takımız"

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, Denver Nuggets'a karşı oynanan playoff yarı finallerinin 1. maçında alınan galibiyetin son bölümünde oyunu devralması sonrası konuştu.



Paul, dördüncü çeyreğin başlarında sistemli bir şekilde kendini göstererek, Suns farkı açarken art arda 10 sayı kaydetti ve maçtaki hakimiyetini tam anlamıyla sergiledi. CP3, forma giydiği 36 dakikada 21 sayı, 11 asist ve 6 ribaund ile oynayarak Phoenix'i galibiyete taşırken, takım genel anlamda dengesini ve derinliğini baştan sona gösterdi.



Phoenix 122-105'lik galibiyete ulaşırken, son çeyrekte 6'da 6 şut isabetiyle oynamış olan Paul, maçtan sonra şu açıklamaları yaptı:



"Sezon boyunca söylediğim şey buydu: Komple bir takımımız var. Birimizi boşta bıraksanız da bırakmasanız da, doğru oyunu oynuyoruz. Kimi boşta bırakacaksınız ki? Mikal (Bridges) her türlü atıyor. Jae (Crowder) her türlü atıyor. Cam (Johnson) de aynı şekilde. Bu durum birçok adamımız için geçerli ve komple bir takıma sahip olmanın faydalarından biri de bu."



"OMZUM ARTIK GAYET İYİ"



Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı seride geçirdiği ilk omuz sakatlığının üzerinden iki hafta geçen CP3, bu durumun halen uğraştığı bir şey olduğunu fakat zaman geçtikçe daha iyi olduğunu da sözlerine ekledi:



"Kesinlikle daha da gevşemiş durumda. Şöyle bir şey var ki, antrenman yapma zamanınız olmuyor. Bu yüzden nasıl olduğunu görme şansımın tek yolu, maçta oynarken oluyor. Omzum iyi durumdaydı. Sahada oyuna dahil olmak eğlenceliydi. Önceki seri benim için çok zorluydu. Takıma yardım edebildiğim için mutluyum."



36 yaşındaki Paul, dün geceki performansıyla bir playoff maçında 20 sayı, 10 asist ve 5 ribaund kaydeden NBA tarihinin en yaşlı oyuncusu olmuştu.



