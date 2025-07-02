Paul Onuachu, Trabzonspor için yolda!

Trabzonspor, Southampton'dan Paul Onuachu'yu transfer etti. Yıldız golcü, sözleşmeye imza atmak için Trabzon'a doğru yola çıktı. Nijeryalı santrfor, taraftara mesaj verdi.

calendar 02 Temmuz 2025 19:52
Fotoğraf: X.com
Paul Onuachu, Trabzonspor için yolda!
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Trabzonspor'un eski golcüsü ve yeniden anlaşmaya vardığı Paul Onuachu, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere geliyor.

Bordo-mavili kulüp, Onuachu'yu taşıyan uçağın TSİ 19.30'da Amsterdam'dan kalkacağını ve 22.30 – 23.00 civarında da Trabzon'a iniş yapacağını açıkladı.

UÇAKTAN VİDEO GELDİ

Nijeryalı golcü, Trabzonspor ile resmi sözleşmeye imza atmak için şehre doğru yola çıktı.


Trabzonspor'un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon'a doğru hareket eden uçağın içinden bir video çekti. Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yıldız futbolcu taraftara mesaj gönderdi.

"BİZE HER YER TRABZON"

Onuachu, "Merhaba Trabzonspor taraftarı... Aranıza katılmak için yoldayım. Umarım hepinizi Trabzon Havalimanı'nda görürüm. Bize her yer Trabzon!" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Trabzonspor'a Eylül 2023'te kiralık gelen Onuachu, 1 sezonda 25 maça çıkmış ve 17 gol, 4 asistlik performans sergileyerek beğeni toplamıştı. 2.01 cm'lik dev forvet, geride kalan sezonda ise Southampton formasıyla 28 maçta 4 gol, 1 asist kaydetti.  

 

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