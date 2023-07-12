Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in menajeri Rich Paul, LeBron'un 45 yaşına kadar oynayabileceğini söyledi.



James, geçtiğimiz sezonun sonunda emekliye ayrılma düşüncesi hakkında konuşmuş olsa da, yakın zamanda SiriusXM NBA Radio'da verdiği bir röportajda konuşan Paul, LeBron'un kariyerinin daha ne kadar uzayabileceğine şu şekilde ışık tuttu:



"Kendisi, hakkında asla 'olmaz' demeyeceğim bir adam. Onu gerçekten neyin motive ettiğini anlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ben kendisini çok uzun süredir tanıdığım için bunu biliyorum tabii ki. Muhtemelen onunla konuşmadan bile size gününün nasıl geçeceğini söyleyebilirim.



Aklı orada olduğu, sağlıklı kaldığı ve NBA'de oynama konusunda halen heyecanını koruduğu sürece, kesinlikle oynar. Ona her zaman, eğer atletizmini kaybederse sadece Karl Malone olabileceğini ve bunda hiçbir problem olmayacağını söylemişimdir."



LeBron geçtiğimiz sezonu %50 şut isabetiyle maç başına 28.9 sayı, 8.3 ribaund ve 6.8 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.



