Paul: "LeBron, 45 yaşına kadar bile oynar!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in menajeri Rich Paul, LeBron'un 45 yaşına kadar oynayabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Paul: 'LeBron, 45 yaşına kadar bile oynar!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2023 15:40
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in menajeri Rich Paul, LeBron'un 45 yaşına kadar oynayabileceğini söyledi.

James, geçtiğimiz sezonun sonunda emekliye ayrılma düşüncesi hakkında konuşmuş olsa da, yakın zamanda SiriusXM NBA Radio'da verdiği bir röportajda konuşan Paul, LeBron'un kariyerinin daha ne kadar uzayabileceğine şu şekilde ışık tuttu:

"Kendisi, hakkında asla 'olmaz' demeyeceğim bir adam. Onu gerçekten neyin motive ettiğini anlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ben kendisini çok uzun süredir tanıdığım için bunu biliyorum tabii ki. Muhtemelen onunla konuşmadan bile size gününün nasıl geçeceğini söyleyebilirim.

Aklı orada olduğu, sağlıklı kaldığı ve NBA'de oynama konusunda halen heyecanını koruduğu sürece, kesinlikle oynar. Ona her zaman, eğer atletizmini kaybederse sadece Karl Malone olabileceğini ve bunda hiçbir problem olmayacağını söylemişimdir."

LeBron geçtiğimiz sezonu %50 şut isabetiyle maç başına 28.9 sayı, 8.3 ribaund ve 6.8 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery