Patty Mills'a, Bucks ve 76ers'dan ilgi var!

The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre San Antonio Spurs guardı Patty Mills, Milwaukee Bucks ve Philadelphia 76ers'tan ilgi görüyor.



2012'den beri Spurs kadrosunda yer alan Mills'ın, San Antonio ile mevcut anlaşmasının sona ermesine bir yıl kaldı ve önümüzdeki sezon yaklaşık 13.5 milyon dolar kazanması bekleniyor.



O'Connor, 2020 NBA Draft Kılavuzu raporunda şu ifadelere yer verdi:



"Spurs bir şeyler çeviriyor. Lig kaynakları, Bucks ve Sixers gibi takımların ilgilerini dile getirdiği point guard Patty Mills'ı pazara sunduklarını söylüyor. Lig kaynakları, Philadelphia ile yapılacak bir anlaşmanın muhtemelen Josh Richardson'ı geri getireceğini belirtiyorlar."



Mills, önceki sezon Spurs ile kariyerinin en yükseği olan 11.6 sayı ortalaması yakalamıştı.



