Patrice Evra: 'Messi'nin 15 Ballon d'Or'u olabilirdi'

Manchester United'ın Fransız eski futbolcusu Patrice Evra, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki kıyaslamalara yeni bir boyut getirdi.



Messi'nin formasını giydiği PSG'nin, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Evra, "Ronaldo ile Messi arasında neden her zaman Ronaldo'yu seçeceğimi açıklamak istiyorum. Ronaldo'yu benim kardeşim gibi olduğu için değil, çalışma disiplinine hayran olduğum için seçiyorum." dedi.



Ronaldo'nun her zaman daha fazla çalıştığını söyleyen Evra, "Bana göre Tanrı, Messi'ye büyük bir yetenek vermiş ancak Ronaldo'nun her zaman çok çalışması gerekti. Eğer Messi, Ronaldo gibi bir çalışma disiplinine sahip olsaydı bugün 15 tane Ballon d'Or'u olurdu. Kendini işine adayan insanlara aşığım ve bu yüzden Ronaldo'yu Messi'den önde görüyorum." ifadelerini kullandı.





