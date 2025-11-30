30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
17:00
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
16:30
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
16:30
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
17:00
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
17:00
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
0-029'
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
17:05
30 Kasım
N. Forest-Brighton
17:05
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
17:05
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-268'
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
17:30
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
2-028'
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Partizan'da Obradovic öfkesi!

EuroLague ekibi takımlarından Partizan'da taraftarların kulübün Zeljko Obradovic'in istifasını engelleyememesi nedeniyle basketbolcular içeride antrenman yaparken tesislerin camlarını kırdı.

Partizan'da Obradovic öfkesi!
Partizan koçu Zeljko Obradovic, kısa süre önce görevinden istifa etme kararı almıştı. Buna karşın kulüp yönetimi, yapılan açıklamayla Obradovic'in istifasını kabul etmediklerini duyurmuştu.

Bu durumun üzerine Obradovic, 27 Kasım Perşembe günü Atina'dan Belgrad'a döndü. Binlerce Partizan taraftarı, Zeljko Obradovic'i istifa kararından vazgeçirmek için havaalanında karşıladı.

İKNA EDEMEDİLER 



Partizan yönetimi ve Zeljko Obradovic, istifa kararının yeniden değerlendirilmesi için bir araya geldi. Yönetimin ve taraftarların ısrarı, koç Obradovic'i ikna etmek için yeterli olmadı.

RESMİ AYRILIK AÇIKLAMASI

Partizan Kulübü tecrübeli antrenörün istifa kararını geri çevirmediğini ve artık takımın başında olmayacağını duyurdu. 

TARAFTARLAR POLİS BARİYERİNİ AŞIP TESİSLERİN CAMLARINI KIRDI

Obradovic'e destek vermek salonun önünde toplanan Partizan taraftarları, ayrılığının doğrulanmasının ardından güvenlik ve polis bariyerlerini aşarak Beogradska Arena'daki antrenman sahasının dışındaki camları kırdı. Antrenman iptal edildi ve polis takviye ekip çağırdı. Bu sırada taraftarlar, kaptan Vanja Marinković ile kulüp yönetiminden bir yetkilinin dışarı çıkıp kendileriyle konuşmasını talep etti.

Partizan'da kaptan Vanja Marinkovic taraftara seslendi:

"Kimin tarafında olduğumuzu biliyorsunuz. Dünyada en çok sevdiğimiz şey olan bu arma için buradayız. Obradovic ile konuştuk, denedik ama olmadı. Ama en önemlisi, sahaya çıkıp bu kulüp için her şeyimizi ortaya koyacağız. Eğer sizden daha fazla şey bildiğimizi düşünüyorsanız, inanın, biz de bilmiyoruz."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.