Partizan'da Obradovic öfkesi!

Partizan koçu Zeljko Obradovic, kısa süre önce görevinden istifa etme kararı almıştı. Buna karşın kulüp yönetimi, yapılan açıklamayla Obradovic'in istifasını kabul etmediklerini duyurmuştu.



Bu durumun üzerine Obradovic, 27 Kasım Perşembe günü Atina'dan Belgrad'a döndü. Binlerce Partizan taraftarı, Zeljko Obradovic'i istifa kararından vazgeçirmek için havaalanında karşıladı.



İKNA EDEMEDİLER

Partizan yönetimi ve Zeljko Obradovic, istifa kararının yeniden değerlendirilmesi için bir araya geldi. Yönetimin ve taraftarların ısrarı, koç Obradovic'i ikna etmek için yeterli olmadı.Partizan Kulübü tecrübeli antrenörün istifa kararını geri çevirmediğini ve artık takımın başında olmayacağını duyurdu.Obradovic'e destek vermek salonun önünde toplanan Partizan taraftarları, ayrılığının doğrulanmasının ardından güvenlik ve polis bariyerlerini aşarak Beogradska Arena'daki antrenman sahasının dışındaki camları kırdı. Antrenman iptal edildi ve polis takviye ekip çağırdı. Bu sırada taraftarlar, kaptan Vanja Marinković ile kulüp yönetiminden bir yetkilinin dışarı çıkıp kendileriyle konuşmasını talep etti."Kimin tarafında olduğumuzu biliyorsunuz. Dünyada en çok sevdiğimiz şey olan bu arma için buradayız. Obradovic ile konuştuk, denedik ama olmadı. Ama en önemlisi, sahaya çıkıp bu kulüp için her şeyimizi ortaya koyacağız. Eğer sizden daha fazla şey bildiğimizi düşünüyorsanız, inanın, biz de bilmiyoruz."