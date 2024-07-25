Paris 2024'e özel reklam filmi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için hazırladığı reklam filmiyle Türkiye'nin 100 yıllık olimpiyat mücadelesini "100 yıl sonra yeniden aynı ruhla Paris'teyiz" sloganıyla anlattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Paris 2024'e özel reklam filmi
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25 Temmuz 2024 11:28
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına özel reklam filmi hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurtuluş Savaşı görüntüleriyle başlayan reklam filminde, Türkiye'nin ilk kez Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla alınan 16 Ocak 1924 tarihli Bakanlar Kurulu kararına atıfta bulunularak 100 yıl önce Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'na katıldığı hatırlatılıyor.

Milli sporcuların 100 yıllık olimpiyat mücadelesinde kazandığı madalyaların ve sevinç görüntülerinin yer aldığı reklam filmi, "100 yıl sonra yeniden aynı ruhla Paris'teyiz." sloganıyla sona eriyor.

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