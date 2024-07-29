Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası başladı

Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Trabzon'da Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda başladı ve 93 sporcu üç gün boyunca mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası başladı
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29 Temmuz 2024 17:53
Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Trabzon'da start aldı.

Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada, 41 kulüpten 77'si bedensel, 10'u işitme, 6'sı da özel olmak üzere toplamda 93 sporcu üç gün boyunca mücadele edecek.

Trabzon'da kampta bulunan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli yüzücüler Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Turgut Aslan Yaraman, Umut Ünlü ile Meryem Nur Tunuğ da müsabakalarda yarışacak.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, her yıl onlarca sporcuyu çeşitli yarışmalarla Trabzon'da ağırladıklarını söyledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başladığını hatırlatan Arıcıoğlu, Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli yüzücülerin Trabzon'da kamp yaptıklarını ve Paris'ten madalyalarla döneceklerine inançlarının tam oluğunu ifade etti.

 
 
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